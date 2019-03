Sie geht den Meghan-Weg! Prinz Harrys (34) Ehefrau scheint gern das royale Protokoll zu brechen und Dinge auf ihre Art zu tun. So nun wohl auch bei der Geburt ihres ersten Babys. Die werdende Mutter scheint nicht den Lindo Wing im Londoner St. Mary’s Hospital dafür ausgewählt zu haben. Für diese Option hatten sich vor ihr bereits Prinzessin Diana (✝36) und Herzogin Kate (37) entschieden. Glaubt man dem Butler von Lady Di, könnte Herzogin Meghan (37) ihr Kind in einem amerikanischen Krankenhaus bekommen!

"Ich glaube nicht, dass sie zum Lindo Wing gehen wird. Ich glaube, sie wird in eine amerikanische Klinik wie das Portland-Krankenhaus gehen, das zur Hospital Corporation Of America gehört", erklärte Paul Burrell (60) gegenüber The Sun. Er gehe davon aus, dass sich die ehemalige Schauspielerin auch hier den Traditionen widersetzen wird. "Ich habe das Gefühl, sie will das anders machen. Das ist ihr Weg, Meghans Weg. Ich denke, sie wird da sehr dickköpfig und trotzig sein", meinte der frühere Freund Dianas in dem Gespräch.

In dem amerikanischen Krankenhaus schlägt eine reguläre Entbindung mit umgerechnet rund 7.100 Euro zu Buche: Nachmittagstee, besondere Behandlungen, Fotoshooting und Fotos sowie postnatale Physiotherapie und Entlassungsgeschenk inklusive, berichtet der Mirror. Im Vergleich dazu kostet eine Geburt im Lindo Wing mit rund 6.800 Euro etwas weniger.

Getty Images Paul Burrell, Prinzessin Dianas ehemaliger Butler

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch beim marokkanischen König in Rabat

