Erst im Oktober wurden Hilary Duff (31) und Matthew Koma Eltern. Nachdem Töchterchen Banks Violet Bair das Licht der Welt erblickte, zog sich die Schauspielerin vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Dafür ließ die 31-Jährige ihre Follower auf Social Media auch weiterhin an ihrem Leben teilhaben. Doch das war Hilary scheinbar nicht genug. Denn die Schauspielerin meldet sich jetzt wieder bei der Arbeit zurück, gerade mal vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter!

Wie die Daily Mail berichtet, wurde die ehemalige "Lizzie McGuire"-Schauspielerin vor nur wenigen Tagen am Set von "Younger" in New York gesichtet. Gemeinsam mit Schauspielkollegin Sutton Foster (43) hatten sie für die neue Staffel vor der Kamera gestanden und sich mehreren Schnappschüssen zufolge dabei sichtlich amüsiert. Für Hilary sei das der erste Arbeitstag nach der der Entbindung ihres Babys gewesen, hieß es weiter.

Von überschüssigen Schwangerschaftskilos ist ebenfalls nichts zu sehen. Schon wenige Wochen nach der Geburt hatte sich Hilary wieder in Topform auf verschiedenen Charity-Events präsentiert. Am Set ging sie nun superschick in einem weißen Hosenanzug wie gewohnt voll und ganz in ihrer Rolle als Kelsey Peters auf – als hätte es die Babypause nie gegeben.

Instagram / hilaryduff Tochter Banks Violet Bair, Matthew Koma und Hilary Duff im Januar 2019

Getty Images Hilary Duff beim "Monster Jam Celebrity"-Event im Januar 2019 in Kalifornien

Getty Images Hilary Duff bei einem Event in Los Angeles, November 2018

