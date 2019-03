Seit Anfang Februar versuchen junge Mädchen bei Germany's next Topmodel, ihren Traum von einer Modelkarriere zu verwirklichen. Um jedoch an der Castingshow von und mit Heidi Klum (45) teilzunehmen, müssen die Kandidatinnen viele Opfer bringen – sie werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und verbringen mehrere Wochen weit entfernt von ihren Familien. Für Olivia war das in der letzten Folge zu viel und sie traf eine folgenschwere Entscheidung. Die Schülerin verriet nun, warum sie die Sendung freiwillig verlassen hat!

Im Gespräch mit Promiflash offenbarte Olivia: "Mir wurde einfach immer bewusster: Umso länger ich bleibe, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich das Schuljahr wiederholen muss." Sie fühle sich wohl mit ihrer Entscheidung und sei dankbar, eine solch interessante Zeit erlebt zu haben. "Es war eine ganz tolle Erfahrung, durch die ich, auch wenn es kurz war, viel mitgenommen habe", meinte sie weiter.

Trotz der tollen Zeit habe sich Olivia jedoch von Anfang an hin- und hergerissen gefühlt. Nun möchte sie erst einmal die Schule beenden. "Wie es mit allem weitergeht, werde ich sehen", sagte die Blondine schließlich.

