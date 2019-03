Wilde Knutscherei zwischen Daniela Katzenberger (32) und ihrem Mann Lucas Cordalis (51)? Im Juni 2016 gaben sich die Kultblondine und der Sänger das Jawort – knapp ein Jahr, nachdem ihr gemeinsames Töchterchen Sophia (3) geboren worden war. Seitdem sind die Turteltauben ein unschlagbares Team und schwärmen stets in den höchsten Tönen voneinander. Vor lauter Verliebtheit scheint Lucas Dani sogar einen Knutschfleck verpasst zu haben!

In ihrer Instagram-Story teilte die Katze jetzt ein Selfie mit ihren Fans. Ein rotes Mal prangt an ihrem Hals. Ein beim Küssen entstandener Bluterguss? In der Bildunterschrift steht die Auflösung: "Nee, keine Knutschfleck-Party mit Lucas... Diese komischen Raupen auf Mallorca sind wieder los!", erklärte die 32-Jährige.

Damit spielt Dani vermutlich auf die fiesen Prozessionsspinner-Raupen an, die schon im März 2018 die Balearen-Insel heimgesucht hatten. Die Tierchen verfügen über Nesselgifte, die beim Hautkontakt mit Menschen ein starkes Brennen und Juckreiz auslösen. Dachtet ihr, Dani habe einen Knutschfleck? Stimmt ab!

Petra Borelli/face to face Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im November 2017 in München

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis 2018 auf Mallorca

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de