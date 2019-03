Ryan Seacrest (44) ist wieder Single! In Sachen Liebe will es für den "Live With Kelly And Ryan"-Moderator wohl einfach nicht so recht klappen. Nach der Trennung von Schauspielerin Julianne Hough (30) im Jahr 2013, verliebte er sich in Shayna Taylor. Jetzt ist auch diese Liebesflamme leider erloschen: Der 44-Jährige und das Model haben sich nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung voneinander getrennt!

Eine Schlammschlacht soll aber nicht folgen. Ein Insider verriet People: "Es war eine freundschaftliche Trennung und sie stehen sich immer noch sehr nah." Außerdem meinte die Quelle, dass sie sich immer noch lieben und natürlich auch mögen würden. Das endgültige Liebes-Aus überrascht nun jedoch:

Im Dezember noch wurden die beiden turtelnd im Weihnachts-Urlaub in Frankreich gesichtet.

Hinter Ryan und Shanya liegt eine turbulente Liebesgeschichte! 2013 lernten sie sich durch gemeinsame Freunde kennen und lieben. Rund ein Jahr später kam es zu einer kurzen Beziehungspause, aber dann fanden sie schließlich wieder zueinander. 2017 zogen die beiden zusammen von Los Angeles nach New York. Damals beschrieb der American Idol-Moderator diese Entscheidung als "Abenteuer". Insgesamt waren sie für drei Jahre liiert.

