Da hatte Hailey Bieber (22) wohl etwas Besseres zu tun: Anstatt zum roten Teppich der Oscar-Verleihung zu gehen, verschlug es das Model am vergangenen Sonntag ins Tattoo-Studio von Jonathan Valena, auch bekannt als Jon Boy. Bereits 2015 hatte sie sich zum ersten Mal von dem New Yorker Künstler verzieren lassen – genau wie zuvor Kendall Jenner (23), Kaia Gerber (17) oder auch ihr Ehemann Justin Bieber (25). Anders als jüngst ihr Schatz ließ sich Hailey aber nicht etwa einen Schriftzug in ihr hübsches Model-Gesicht tätowieren, sondern entschied sich für ein dezenteres Motiv.

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte Jon Boy am Montag einen Schnappschuss, auf dem eine junge Frau mit einer filigranen Tätowierung hinter dem Ohr zu sehen ist. Obwohl das Schwarz-Weiß-Foto aus seitlicher Perspektive aufgenommen wurde, lässt sich darauf Hailey erkennen – spätestens in Kombination mit der Bildunterschrift. Diese enthält nämlich eine Verlinkung zum Account des Models, daneben steht ein Edelstein-Emoji offensichtlich symbolisch für das Tattoo-Motiv: einen klitzekleinen Diamanten.

Bislang haben sich weder das Model selbst noch Jon Boy zur Bedeutung der Tätowierung geäußert. Einige Fans vermuten aber, dass es sich um ein weiteres Partner-Tattoo mit Ehemann Justin handelt: Auch der Sänger trägt das Bild eines Diamanten auf seinem Körper, allerdings etwas größer am Handgelenk unter einem großen Stern. Wiederum andere halten Haileys neuen Mini-Klunker für eine Anspielung auf den Verlobungsring, den die Laufsteg-Beauty nun quasi bis in alle Ewigkeit mit sich herumtragen würde. Stimmt in unserer Umfrage ab, welche Theorie euch überzeugt!

Getty Images Hailey Bieber beim Levi's Times Square Store Opening im November 2018

Splash News Justin Bieber und Hailey Bieber im Februar 2019

Nicholas Hunt/Getty Images for NYFW: The Shows Justin Bieber im September 2018

