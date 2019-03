Jason Momoa (39) als Aquaman – es gibt wohl kaum einen Schauspieler, der die Rolle des Unterwasser-Halbgottes besser verkörpert hätte. Das sahen offenbar auch die Kinogänger so: Die DC-Comicverfilmung soll mittlerweile weltweit über 1 Milliarde Dollar eingespielt haben und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Verständlich also, dass sich die Studiobosse für eine Fortsetzung des Mega-Blockbusters entschieden haben – die kommt voraussichtlich im Jahr 2022!

Das berichtet nun Deadline. Nach dem sensationellen Einspielergebnis ist "Aquaman" momentan der erfolgreichste DC-Film aller Zeiten und überholt damit die bisherige Nummer eins "The Dark Night Rises". An den Erfolg wollen die Studio Bosse von Warner Bros. nun anknüpfen und kündigen die Veröffentlichung für Teil zwei der Ozean-Saga für den 16. Dezember 2022 an. Fast vier Jahre müssen die Fans sich also noch gedulden.

Dafür ist dann aber offenbar die gesamte Mega-Besetzung wieder am Start! Neben Hauptdarsteller Jason sollen auch sein heißer Co-Star Amber Heard (32) sowie Hollywood-Beauty Nicole Kidman (51), "Deathnote"-Darsteller Willem Dafoe (63) und "Fargo"-Hottie Patrick Wilson (45) im kommenden Teil zu sehen sein. Würdet ihr euch eine "Auqaman"-Fortsetzung ansehen? Stimmt ab!

Warner Bros. Pictures Jason Momoa als "Aquaman"

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "Aquaman"-Cast und - Crew in Los Angeles, Dezember 2018

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Schauspielerin Amber Heard bei der "Aquaman"-Premiere in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de