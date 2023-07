"Viel Druck": So war "Aquaman 2"-Rückkehr für Amber Heard!

Sie bricht ihr Schweigen. 2018 spielte Amber Heard (37) im ersten Aquaman-Film die Rolle von Prinzessin Mera. Ihre Rückkehr für den zweiten Teil des DC-Streifens "Aquaman and the Lost Kingdom" war durch den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (60) lange Zeit umstritten. Seit einigen Monaten steht allerdings fest, dass die Schauspielerin erneut in ihrer bekannten Rolle zu sehen sein wird. Nun verrät Amber, wie sich die "Aquaman"-Fortsetzung für sie anfühlt!

In einem Interview mit Deadline spricht die Schauspielerin erstmals über ihre Rückkehr ans Filmset für "Aquaman and the Lost Kingdom". "Bei diesen großen Franchise-Filmen, bei denen Millionen und Abermillionen von Dollar auf dem Spiel stehen, ist der Druck sehr groß", gesteht Amber. Um das Projekt so erfolgreich wie möglich zu machen, müsse die 36-Jährige viele Kompromisse eingehen.

Dennoch sei damit zu rechnen, dass ihre Leinwandzeit in der Fortsetzung deutlich kürzer ausfallen wird als im ersten Teil. Amber hatte vor Gericht behauptet, dass ihre Rolle wegen der Anschuldigungen nachträglich gekürzt wurde. Der DC-Filmchef Walter Hamada (55) begründete die Veränderungen im Drehbuch aber mit fehlender Chemie zwischen ihr und Hauptdarsteller Jason Momoa (43).

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard bei der Weltpremiere von "Aquaman"

Getty Images Amber Heard im Dezember 2023

