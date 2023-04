Amber Heard trotz Petition der Fans in "Aquaman"-Fortsetzung

Amber Heard (37) lässt sich nicht so leicht unterkriegen! Die Schauspielerin hatte sich im vergangenen Jahr vor Gericht eine Schlammschlacht mit Johnny Depp (59) geliefert. Da ihrem Ex-Mann aufgrund ihrer Aussagen seine Rolle im dritten Teil von Phantastische Tierwesen aberkannt wurde, forderten seine Fans, dass auch sie ihren Job verlieren soll. Im November wurde deshalb eine Petition gestartet, die ihre Sperrung im zweiten Aquaman-Film verlangte. Nun verrät der Trailer: Amber wird auch in der Fortsetzung des Kinoerfolgs zu sehen sein!

Wie Insider berichtet, wurde der Trailer der Comicverfilmung am Dienstag bei einer Kinomesse gezeigt. Darin soll die Schauspielerin zwei kurze Auftritte in ihrer Rolle als Mera haben. Dennoch sei damit zu rechnen, dass ihre Leinwandzeit in der Fortsetzung deutlich kürzer ausfallen wird als im ersten Teil. Amber hatte vor Gericht behauptet, dass ihre Rolle wegen der Anschuldigungen nachträglich gekürzt wurde und ausgesagt: "Ich habe wirklich hart dafür gekämpft, in dem Film zu bleiben. Sie wollten mich nicht dabei haben." Der DC-Filmchef Walter Hamada (54) begründete die Veränderungen im Drehbuch aber mit fehlender Chemie zwischen ihr und dem Hauptdarsteller Jason Momoa (43).

Angeblich soll Johnny sogar schon beim ersten Teil der Comicadaption versucht haben, seine Ex aus dem Projekt rauswerfen zu lassen. "Ich will, dass sie in dem Film von Warner Bros. ersetzt wird", habe er in einem Brief an seine Schwester geschrieben. Diese soll zu dem Zeitpunkt für Warner Bros. gearbeitet haben – also für das Studio, das "Aquaman" produzierte.

Anzeige

Getty Images Amber Heard bei einer Filmpremiere in Hollywood, 2017

Anzeige

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de