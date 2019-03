Netflix hat "The Notebook" verunstaltet – das finden zumindest die Fans! Die Romanze erfreut sich bei Zuschauern auf der ganzen Welt großer Beliebtheit und rührt sie bei jedem neuen Anschauen wieder zu Tränen. Die Romanze zwischen zwei jungen Leuten mit ihren Ups und Downs lebt vor allem auch davon, dass die Erzählstränge am Ende miteinander verwoben werden. Besonders das Ende sorgt für große Gefühlsausbrüche – und genau das wurde jetzt allerdings vom Streamingriesen verändert!

Kurze Zusammenfassung der Story: In den 40er Jahren lernt die reiche Allie (Rachel McAdams, 40) den aus ärmeren Verhältnissen stammenden Noah (Ryan Gosling, 38) kennen. Sie verlieben sich Hals über Kopf – bis sich ihre Wege aufgrund des Kriegs trennen. Nach weiteren dramatischen Wendungen finden sie zwar zusammen, aber Allie (nun gespielt von Gena Rowlands) erkrankt an Demenz. Noah (James Garner, ✝86) liest ihr deshalb aus einem Notizbuch ihre Liebesgeschichte vor. In der Originalversion sterben die beiden am Ende Hand in Hand im Krankenbett liegend gemeinsam. Das rührende Ende wurde von Netflix nun jedoch einfach abgeschnitten! Twitter-User auf der ganzen Welt sind empört.

"Gerade herausgefunden, dass Netflix das Ende von 'The Notebook' rausgeschnitten hat. Tag ruiniert", "Ich wollte verdammt noch mal weinen und sie haben den traurigsten Part rausgeschnitten. F**k dich, Netflix" oder "Netflix in Großbritannien zeigt das ganze Ende von 'The Notebook' nicht und ich bin kurz davor zu randalieren", waren drei aufgebrachte Kommentare. "Was ist passiert? Was habt ihr getan? Was ist falsch mit der Szene? Ich bin empört", regte sich ein weiterer Fan auf.

ActionPress/Moviestore Collection/face to fa Rachel McAdams und Ryan Gosling in "The Notebook" (2004)

ActionPress/ Rex Features/Rex Features James Garner und Gena Rowlands in "The Notebook"

Jean Catuffe/INFphoto.com Ryan Gosling und Rachel McEvans

