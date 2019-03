Lady Gaga (32) sorgte bei der diesjährigen Oscarverleihung für emotionale Momente. Nicht nur das Duett des "A Star Is Born"-Songs "Shallow" mit Schauspielkollege Bradley Cooper (44) war einer der intimsten Augenblicke des Megaevents, auch ihre tränenreiche Rede, als sie den Oscar für eben jenes Lied verliehen bekam, bewegte alle Zuschauer. Doch diese soll sie schon lange vorher eingeübt haben – und zwar als 14-jähriges Mädchen!

In der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" erzählt Gaga, dass sie schon in jungen Jahren ihr eigenes Geld verdient habe: "Ich hatte einen Job mit 14, weil ich mehr Geld haben wollte als mein Taschengeld." Aber an einigen Tagen lief der Betrieb nicht ganz rund: "Manchmal wollte niemand in das Restaurant kommen, und ich stand dort herum und hatte nichts zu tun." Also hielt sie ihre Oscarrede: "'Ich möchte der Academy für diese enorme Ehre danken. Ich wollte mein ganzes Leben schon Schauspielerin werden.' Ich übte meine Dankesrede und alle in der Bar verfielen in Gelächter: 'Das wird niemals passieren.'" – Sie sollten sich irren.

Den Gerüchten, ob zwischen ihr und Bradley etwas lief, erteilte sie bei Jimmy eine klare Absage: "Zunächst, Social Media, ganz ehrlich, ist die Toilette des Internets. Und was es mit der Popkultur gemacht hat, ist miserabel. Und ja, die Leute haben Liebe gesehen, aber weißt du was? Das ist das, was wir euch sehen lassen wollten!"

Getty Images Lady Gaga mit ihrem Oscar 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2019

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga nach ihrem Auftritt bei den Oscars 2019

