Brutale Schale und ein sehr romantischer Kern – so outet sich der Undertaker (53) in einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Pfarrer Ed Young (57). Der Wrestler, der mit bürgerlichem Namen Mark William Calaway heißt, ist bekannt als düsterer Kerl mit langem Ledermantel und schwarzem Hut. Als "Leichenbestatter" nahm er seit 1990 seine Gegner gnadenlos auseinander. Ob der Texaner auch privat so skrupellos ist? Der Undertaker verrät: Seine Frau habe am Anfang Angst vor ihm gehabt!

Michelle McCool war auch WWE-Wrestlerin, sei ihrem späteren Partner aber zu Beginn aus dem Weg gegangen. "Sie hat sich richtig gefürchtet und wollte nichts mit mir zu tun haben", erzählt der Undertaker. Auch der 53-Jährige hielt sich vorerst von seiner Kollegin fern: "Ich habe den anderen Jungs immer gesagt, sie sollten niemals Leute daten, mit denen sie zusammenarbeiten, weil das einfach nicht funktioniert."

Zu seinem Glück hat er dann doch seinen Grundsatz ignoriert und seine Traumfrau erobert. "Sie hat irgendwann erkannt, dass ich nicht der Teufel bin", erklärt der Show-Kämpfer. Tja, auch Bad Boys brauchen hin und wieder etwas Liebe!

G.N. Miller/NY Post/MEGA The Undertaker und Ehefrau Michelle McCool, 2017

JP Yim / Getty Images The Undertaker beim SummerSlam 2015

The Undertaker The Undertaker und Ehefrau Michelle McCool, 2018

