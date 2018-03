Rücktritt vom Rücktritt? Bei WrestleMania, dem Megaevent des Wrestlingsports, unterlag der Undertaker (52) im vergangenen Jahr gegen Roman Reigns (32). Im Anschluss legte er symbolisch seinen Hut und Mantel im Ring nieder und verabschiedete sich von den Zuschauern. Doch jetzt soll der Totengräber, der 27 Jahre lang seine Gegner gnadenlos auf die Bretter katapultierte, bald wieder in die Manege treten. Denn sein Kontrahent John Cena (40) fordert ihn zu einem Duell heraus.

Bei der RAW-Show am Mittwochabend zeigte sich der muskelgepackte Wrestler mit Militärschnitt voller Wut für den Undertaker: "Ich fordere den Undertaker zu einem Match bei WrestleMania heraus. Es gibt nur ein Individuum, das diesen Kampf verhindern kann, und das ist der Undertaker selbst." Dann legte John gegen seinen Wunschgegner, der sich gerade von einer Hüftoperation erholt, nach. "Du bist nicht alt, du bist nicht erledigt oder erschöpft. Denn wenn du erschöpft wärst, würdest du nicht Workout-Videos von dir auf dem Instagram-Account deiner Frau posten", stichelte der 40-Jährige.

Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung des Wrestlingverbands, doch das Match bei WrestleMania am 8. April in New Orleans scheint sehr wahrscheinlich. Der Undertaker jedenfalls hat die Worte seines möglichen Gegners nicht auf sich beruhen lassen und schrieb auf Twitter: "Du willst diese Sache wirklich sehr. Du bist persönlich geworden und jetzt ist es an der Zeit für dich, 'deine Seele an Gevatter Tod abzutreten'. Ich bin nicht am Boden, du hast gerade das Biest in mir geweckt."

TIZIANA FABI/AFP/Getty Images John Cena, Wrestlingchampion

JP Yim / Getty Images The Undertaker beim SummerSlam 2015

Carrie Devorah / WENN The Undertaker in der Wrestling-Arena

