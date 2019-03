Nachwuchsmodel Simone Kowalski muss mit einem Shitstorm kämpfen! Die 21-Jährige nimmt aktuell als Kandidatin bei Germany's next Topmodel teil – unter dem dort herrschenden Druck verlor die Laufsteg-Beauty in der vergangenen Folge der Castingshow die Nerven: Sie soll ihre Kontrahentinnen auf Polnisch als "richtig dumme F***en" beleidigt haben. Für ihre verbale Entgleisung musste Simi sowohl von ihren Mitstreiterinnen als auch von Usern mächtig Hate einstecken – aber zurecht?

Auf ihrem Instagram-Account wird Simones Spruch ausgiebig diskutiert. Viele finden, dass ihr Patzer ein No-Go gewesen sei: "Ich glaube, mit der heutigen Folge hast du so etwa die Hälfte deiner 'Fans' verloren. War aber auch schon echt mies von dir", schrieb zum Beispiel ein User. Andere nehmen sie in Schutz: "Jeder sagt einmal etwas Unpassendes in einem emotionalen Moment oder wenn man sauer ist", kommentierte ein anderer Follower.

Auch die Promiflash-Leser sind unschlüssig. In einer Umfrage mit 2.788 Teilnehmern finden 45,9 Prozent (1.281 Stimmen), dass Simone selbst schuld sei. Aber 54,1 Prozent (1.507 Stimmen) hingegen sind der Meinung, dass die Reaktionen gegenüber Simone übertrieben seien.

Phillip Faraone / Getty Images Model Heidi Klum beim Marie Claire Image Makers Award 2018 in Hollywood

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum und eine GNTM-Kandidatin am Set in L.A.

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

