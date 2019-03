So schnell war der Traum schon wieder ausgeträumt! Als Estefania Wollny (17) auf einmal beim DSDS-Casting auftauchte, staunten die Fans nicht schlecht. Schließlich bringt man die Blondine eher mit der Reality-Show Die Wollnys auf RTL II in Verbindung. Aber Estefania bewies rasch: Sie hat auch Gesangstalent. Vier Mal "Ja" sahnte sie beim ersten Vorstellen vor Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26) und Co. ab. Im Recall lief es für die Tochter von Silvia Wollny (54) allerdings wesentlich schlechter: Sie konnte die Juroren nicht von sich überzeugen!

In der zweiten Runde der Castingshow wurden die Kandidaten in Gruppen aufgeteilt, in denen sie dann nacheinander kurz ein Lied anstimmen durften. Mit "Wrecking Ball" von Miley Cyrus (26) wollte die 17-Jährige die Jury eigentlich vom Hocker hauen – so richtig funktionieren wollte das aber nicht. Der mögliche Grund? Die Song-Auswahl! Denn die kritisierte der Pop-Titan bei jedem einzelnen Gruppenmitglied: "Ich verstehe euch wirklich nicht. Man sucht doch irgendwas aus, was man geil singen kann", kritisierte er die Teilnehmer. Das Fazit? "Schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten für euch", kündigte Oana Nechiti (31) an. Alle zehn Nachwuchssänger wurden aus dem Format geworfen.

Die Supporter der Wollny-Tochter sind darüber natürlich mächtig enttäuscht – und können die Entscheidung nicht nachvollziehen. "Estefania, die war doch echt überraschend gut im Casting und heut auch nicht schlecht", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer machte sogar deutlich: "Wenn Estefania nicht weiterkommt, schaue ich das nie wieder!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny beim DSDS-Casting

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Estefania Wollny

