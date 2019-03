Ihr Love Island-Sieg 2018 hat sie berühmt gemacht, und er hat ihr Leben verändert: Dani Dyer hat heute über 3,6 Millionen Follower auf Instagram, ist eine gefragte Werbepartnerin und nicht zuletzt hat sie ihren Liebsten Jack Fincham gefunden. Der Tochter von Schauspieler Danny Dyer scheint es im Liebesglück an nichts zu fehlen. Warum also nicht den nächsten Schritt wagen? Doch zum Thema Nachwuchs hat die 23-Jährige klare Vorstellungen.

Im Interview mit Cosmopolitan verrät die britische Schönheit: "In fünf Jahren möchte ich verheiratet oder zumindest verlobt sein." Klare Ansage also an ihren Jack? Dennoch hat sie noch so einiges vor und setzt Prioritäten: "Ich möchte Karriere machen, bevor ich ein Baby bekomme." Ihr Partner würde sie in ihren Vorstellungen unterstützen, ist sich Dani sicher: "Wenn ich in ein paar Jahren glücklich bin und dann eins will, warum nicht? Jack ist gerade 27 und er wird sagen: 'Los geht's'."

Bei all diesem Glanz muss Dani allerdings auch lernen, dass viel Licht auch Schatten mit sich bringt. Die andauernden Diskussionen um ihre Beziehungen gehören dazu – und ärgern die angesagte Schönheit kräftig. Denn die Gerüchteküche brodelt und sagt den beiden nach, sie wären getrennt oder nur wegen des Geldes zusammen. "Es tut weh, weil es nicht wahr ist", stellt Dani im Gespräch weiter klar.

Splash News Dani Dyer im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Jack Fincham und Dani Dyer im Oktober 2018

Anzeige

Splash News Dani Dyer in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de