Was ist da passiert? Schülerin Laura hat in den vergangenen Wochen an Reichweite gewonnen. Der Grund: Die Teenagerin ist mit Schlagersänger Michael Wendler (46) zusammen. Mit zahlreichen Schnappschüssen und kurzen Clips lassen die Turteltauben ihre Follower via Social Media an ihrem Leben zu zweit teilhaben. Mittlerweile folgen der Teenagerin fast 60.000 User – Lauras neuer Bekanntheitsgrad hat aber nun anscheinend auch fiese Verbrecher auf den Plan gerufen, denn: Ihre Instagram-Seite wurde gehackt!

Das teilte das ungleiche Paar auf dem Profil vom Wendler mit: "Laura hat ein neues Profil. Das alte wurde gehackt und wurde eingestellt", schrieb der 46-Jährige auf der Foto- und Videoplattform. Man könne der 18-Jährigen jetzt auf einem neuem Account folgen. "Da könnt ihr ganz viel über Laura und ihr Leben erfahren", ergänzte der Ex-Dschungelcamper in seiner Instagram-Story. Was genau die Hacker mit Lauras alter Insta-Seite angestellt haben sollen, ließen die beiden offen. Bei den Fans stößt die plötzliche Erstellung eines neuen Profils auf Verwunderung – immerhin liken die vermeintlichen Übeltäter die neuen Posts von Laura.

Inzwischen war die brünette Beauty auch schon sehr aktiv. Auf dem neuesten Foto posiert die blutjunge Influencerin neben einem Fahrzeug. "Das nenne ich mal einen coolen Polizeiwagen", schrieb sie dazu.

Instagram / Laura M. Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura M., Freundin von Michael Wendler

