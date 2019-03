Zwischen Nikki Bella (35) und John Cena (41) ist es aus – zumindest im Moment. In der aktuellen Staffel von "Total Bellas" lässt Nikki die Zuschauer daran teilhaben, wie sie die Trennung von ihrem einstigen Traummann mit neuen Dates verarbeitet. Doch in einem neuen Interview enthüllte sie nun, dass "die Tür immer offen sei" für ihren Ex-Verlobten. Die 35-Jährige verriet außerdem, wonach sie bei der Partnersuche Ausschau halte und erwähnte dabei auch John!

"Ich suche jemanden, mit dem ich jede Nacht verbringen kann, das könnte John in der Zukunft sein oder jemand Neues", erzählte Nikki gegenüber Hollywood Life. "Das ist alles, was ich will. Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, will ich mit meinem Partner oder zukünftigen Ehemann zusammen sein. Ich will, dass wir zusammen alt werden und so viele Tage wie möglich zusammen verbringen", erzählte das Model. Diese Art von Beziehung habe sie auch mit John gehabt. Nikki bestätigte außerdem, dass sie und John "noch reden" würden. Wer kann es ihnen verdenken? Sie waren seit 2012 immer mal wieder zusammen.

Nikki wünsche John alles Gute, auch in einer zukünftigen Partnerschaft – mit wem auch immer. "Man weiß nie, was mit der Zukunft passiert, oder? Manchmal kommen die Leute wieder zusammen, manchmal nicht", fügte Nikki noch hinzu.

Getty Images Nikki Bella bei den People's Choice Awards 2018

Anzeige

Adriana M. Barraza/WENN.com Nikki Bella, Wrestling-Star

Anzeige

FayesVision/WENN.com John Cena und Nikki Bella bei den MTV Movie & TV Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de