Einmal Baby-Knuddeln für alle! Anfang des Monats wurde sein größter Traum wahr: Mithilfe einer Leihmutter ist Andy Cohen (50), der offen zu seiner Homosexuälität steht, zum ersten Mal Papa geworden. Sein kleiner Sohn Benjamin Allen ist der ganze Stolz des Moderatoren. Seitdem der niedliche Mann bei ihm ist, teilt der Brite immer wieder Updates aus seinem Alltag als Single-Vater. Jetzt wurde es für die beiden aufregend: Benjamin traf die Freunde von Andy!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 50-Jährige mehrere Schnappschüsse, die seinen Spross in den Armen von berühmten Bekannten zeigen. "Großer Tag für meinen Jungen", schrieb Andy deshalb passenderweise zu der Fotoreihe. Auf dem ersten Bild strahlt Kelly Ripa (48) sichtlich glücklich mit dem kleinen Benjamin in die Kamera. Aber nicht nur die Moderatorin kam in den Genuss, mit dem Wonneproppen zu kuscheln: Auch Talkshowmaster Jimmy Fallon (44) durfte den Sonnenschein knuddeln. Neben den TV-Größen durfte auch David Ansel, ein College-Kollege, wie ein angefügter Hashtag verriet, Benjamin im Arm halten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Andy über den Moment gesprochen, als er Benjamin kennenlernen durfte. "Das Haar war das Erste, was herauskam. Er war so munter und seine Augen waren auf. [...] Es war einfach unglaublich. Ich werde das niemals beschreiben können", erinnerte sich der Moderator in der Today Show.

Getty Images Andy Cohen, Radio-Moderator

Instagram / bravoandy Andy Cohen und sein Sohn Benjamin

Instagram / bravoandy Andy Cohen, Moderator

