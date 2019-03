Die Trennung von Khloe Kardashian (34) ist noch ganz frisch, doch Tristan Thompson (27) wirkt alles andere als betrübt. Der Basketballspieler hatte die Mutter seines Kindes mehrfach betrogen – zuletzt mit Model Jordyn Woods (21), der Ex-BFF von Kylie Jenner (21). Nun scheint er seine Fühler bereits nach einer neuen Frau auszustrecken! So wurde er Mittwochabend vor dem Restaurant Carbone in New York gesichtet, als er sich zu einem Dinner mit einer geheimnisvollen Brünetten traf!

Die mysteriöse Lady auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen traf bereits einige Minuten vor Tristan vor dem Restaurant ein und wartete dort geduldig auf seine Ankunft, berichtet die Daily Mail. Über vier Stunden lang genossen die beiden gemeinsam mit Tristans Teamkollegen Jordan Clarkson (26) einen schönen Abend mit Pasta und Rotwein. In seiner Instagram-Story postete Tristan ein Bild seines Abendessens – mit der Hand der Frau im Hintergrund. Mittlerweile ist das Pic wieder von seinem Account verschwunden. Ist er noch nicht bereit, sich öffentlich mit einer neuen Flamme zu zeigen oder steckt nichts weiter dahinter?

Laut TMZ soll es sich bei der Frau um Jordans Freundin halten, die Information wurde jedoch noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall verließ die Beauty das Lokal vor Tristan und lief allein die Straße hinunter. Der Vater der kleinen True schlüpfte drei Minuten später durch die Küchentür des Restaurants und sprang eilig in ein Auto.

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Splash News Tristan Thompson in West Hollywood

Getty Images Jordyn Woods, Reality-TV-Star

