Sie legt eine ehrliche Mama-Beichte ab: Schauspielerin Isabell Horn (35) könnte derzeit nicht glücklicher sein. Nach Töchterchen Ella erwarten sie und ihr Lebensgefährte Jens Ackermann nun Kind Nummer zwei. Dass eine Geburt aber kein Spaziergang ist, gab die baldige Zweifach-Mutter erst kürzlich ganz offen und ungeschönt zu: In einem Interview sprach Isabell nun ziemlich ehrlich über die Erfahrungen ihrer ersten Entbindung!

Ihre Erstgeborene kam damals per Kaiserschnitt zur Welt, so wie es die 35-Jährige eigentlich nicht geplant hatte. Dass Isa diese Erfahrung so geprägt hat, erzählte sie im Interview mit Bild. "Ich habe den Kaiserschnitt als traumatisierend empfunden. Man bekommt das ja alles mit. Ich hatte zwar keine Schmerzen, aber diese Gewalt und diesen Druck, den die Ärzte auf einen ausüben", gab die Bloggerin einen ziemlich intimen Einblick in ihr Seelenleben. Sie habe sich damals einfach komplett ausgeliefert gefühlt.

Vor wenigen Wochen gab die werdende Mama ihren Fans ein Schwangerschafts-Update und verkündete etwas Beunruhigendes: Sie hatte urplötzlich eine Blutung. Kurze Zeit später gab ihr Frauenarzt aber Entwarnung. "Es ist alles tippi-toppi, [die Ärztin] ist sehr zufrieden. Das kleine Baby hat eine schöne Größe, das Herz schlägt kräftig, alles wunderbar", erzählte sie ihrer Community in einem Youtube-Video.

