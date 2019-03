Dieses Ergebnis war nicht gerade zufriedenstellend: Bei The Biggest Loser kämpfen seit fünf Wochen etliche Kandidaten mit dem Ziel, so viel wie nur möglich abzuspecken. In dieser Folge ging es wieder mal hochemotional her und beim finalen Wiegen flossen am Ende reichlich Tränen. Tanja (38) und Pia (30) hatten einen echten Schock zu verdauen: Vor den Augen der anderen Kandidaten wurde offenbart, dass Pia in der Woche ganze 600 Gramm zunahm!

Bei "The Biggest Loser" sollen die Teilnehmer eigentlich Woche für Woche Gewicht verlieren. In der heutigen Episode konnte die 30-Jährige damit aber nicht glänzen. Schon im Vorfeld gab die Blondine zu, in den vergangenen Tagen schreckliches Heimweh gehabt zu haben. Als es dann zum Wiegen ging, traute die kurvige Frau ihren Augen nicht: Ganze 600 Gramm nahm sie in einer Woche zu. "Wie geht das? Wie geht das?", fragte sich Pia total entgeistert. Auch ihre Team-Kollegin wollte ihren Augen nicht trauen: "Ich hab es nicht geglaubt. Ich war auf einmal so sauer, ich wäre am liebsten gegangen."

"The Biggest Loser"-Coach Ranim Abtin fand bei diesem Ergebnis klare Worte. "Wenn jemand hier im Camp über ein halbes Kilo zunimmt, dann möchte diese Person nach Hause", zog der Fitness-Experte sein Fazit. Letztendlich mussten Tanja und Pia bei diesem miserablen Ergebnis gemeinsam mit Annika und Flo zittern. Die anderen Mitcamper entschieden sich letztendlich gegen das Frauen-Duo und schickten sie nach Hause.

