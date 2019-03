Das könnte das Zerwürfnis endgültig besiegeln: Jordyn Woods (21) hat es sich mit dem KarJenner-Clan durch ihre Affäre mit Tristan Thompson (27) schon ziemlich verscherzt. Jetzt hat sie bei Jada Pinkett-Smiths (47) Show "Red Table Talk" ihre Version der Geschichte erzählt – doch damit könnte sie noch mehr Öl ins Feuer gegossen haben. Denn eigentlich habe Jordyn einen Vertrag mit den Kardashians, der ihr genau das untersagt.

Wie TMZ berichtet, habe die 21-Jährige eine Erklärung unterzeichnet, die es ihr verbietet, irgendetwas über die Leben von Khloe Kardashian (34), Kim Kardashian (38), Kris Jenner (63) und dem Rest der Familie auszuplaudern. Hintergrund der Geheimhaltungsvereinbarung könnte ihr Mitwirken an der Reality-Show Keeping up with the Kardashians sein. Dennoch gab Jordyn ein Interview und dieses wurde sogar schon ausgestrahlt.

Inwiefern das auch rechtliche Folgen für das Model haben könnte, ist noch unklar. Fest steht aber eins: Die Kardashians seien wenig begeistert, dass Jordyn öffentlich ihre Version der Geschichte erzählte, ohne sich vorher bei ihnen entschuldigt zu haben.

ActionPress Jordyn Woods und Kylie Jenner unterwegs in Calabasas

Getty Images Jordyn Woods im Februar 2019

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

