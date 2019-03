Nur wenige Tage ist es her, dass Herzogin Meghan (37) Markle ihren Liebsten wieder in die Arme schließen konnte. Ganze fünf Tage lang war die Bald-Mama nach New York City verreist, um dort im Kreise ihrer engsten Freundinnen ihre Baby Party zu zelebrieren. Ihr liebster Prinz Harry (34) war jedoch nicht mit dabei. Jetzt kam raus: Die beiden hatten die ganze Zeit Kontakt!

"Harry stand definitiv in Kontakt während der Baby Party", verriet laut People ein Insider. Meghan sei demnach zwar allein auf ihrer Party in New York gewesen, doch soll währenddessen ständig Kontakt mit Harry gehalten haben. Mehrere Anzeichen sprechen sogar dafür, dass sie ihren Liebsten gerne um sich gehabt hätte. Nicht nur, dass sie ihre Baby-Geschenke noch eingepackt mit nach London zurücknahm, damit sie diese gemeinsam mit Harry auspacken könne. Einem Gast zufolge soll die Herzogin außerdem gesagt haben, dass Harry "der beste Vater" wird, wie die Quelle weiter verriet.

Vor kurzem hatten Meghan und Harry noch eine gemeinsame Reise angetreten. Zusammen ging es für drei Tage nach Marokko. Doch Zeit für Zweisamkeit blieb ihnen kaum: Das Königspaar hatte einige offizielle Termine, auch ein Besuch bei Marokkos König Mohammed VI. stand an.

Splash News Herzogin Meghan, New York 2019

Richard Buxo/SplashNews.com Herzogin Meghan im Februar 2019 in New York City

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch beim marokkanischen König in Rabat

