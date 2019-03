Vor wenigen Tagen kamen in Großbritannien Gerüchte auf, denen zufolge Herzogin Meghan (37) ihr Baby geschlechtsneutral erziehen wolle. Meghan erwartet in Kürze ihr erstes Kind mit Prinz Harry (34) und hatte angeblich nahestehenden Freunden erzählt, dessen Erziehung nicht durch Geschlechterrollen prägen zu wollen. Am Wochenende meldete sich nun jedoch ein Sprecher des Kensington Palace zu Wort und dementierte diese Nachricht entschieden.

"Diese Geschichte ist absolut falsch", erklärter der Sprecher der britischen Hello! zufolge in seiner Bekanntmachung. Das Gerücht kam wohl auch deshalb auf, weil die Öffentlichkeit seit Monaten dem königlichen Nachwuchs entgegenfiebert. Besonders das Geschlecht des Kindes ist Anlass für allerlei Spekulationen. Da bei Meghans Babyparty in New York die Räume unter anderem mit rosafarbenen Accessoires dekoriert waren, mutmaßten Royal-Fans gleich, dass Meghan und Harry eine kleine Prinzessin erwarten. Andere wiederum vermuten, dass das Kind doch ein kleiner Junge werden könnte.

Dieses Geheimnis wird wohl erst nach der Geburt gelüftet werden. Bis dahin haben Meghan und Harry noch alle Hände voll zu tun: Sie müssen in ihr neues Heim ziehen: ins Frogmore Cottage. Derzeit wird ihr künftiges Zuhause für drei Millionen Pfund – das sind umgerechnet knapp 3,5 Millionen Euro – hergerichtet.

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2019

