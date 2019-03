Darüber waren die Fans total entsetzt! In der TV-Show Kitchen Impossible hat Profi-Koch Tim Mälzer (48) häufiger mit den an ihn gestellten Aufgaben zu kämpfen – so auch in der aktuellen Ausgabe: Die norddeutsche Kodderschnauze musste im österreichischen Graz eine ganz besondere Zutat erschmecken. Zum Stör, den Tim selbst erlegen sollte, gab es Klachelsuppe, Breinwurst und Karpfenmilch – wobei es sich bei letzterer um den männlichen Samen vom Karpfen handelt. Nicht nur Tim war von dieser Ekel-Challenge angewidert, auch einige Zuschauer äußerten sich im Netz empört!

"Einmal einen Teller Karpfenwichse", kommentierte Tim laut Bild im Nachhinein das Gericht. Damit der 48-Jährige die Zutaten in der Sendung besser erschmecken konnte, bekam er in dem obligatorischen Brief zum Gericht einen Hinweis. "Lieber Tim, als Koch bist du wie Spermien. Nur alle paar Millionen Mal landest du einen Treffer", hatte die Zwei-Sterne-Köchin Tanja Grandits darin zweideutig ihrem Kontrahenten geschrieben. Diese Anspielung kam jedoch offenbar nicht an – Tim konnte die besondere Zutat nicht zuordnen. Die Idee zu dem Essen kam von dem österreichischen Koch Walter Triebl. "Karpfenmilch hat er leider nicht erkannt", resümierte dieser schließlich und fügte hinzu: "Also, ganz ehrlich: Ohne, dass man es vorher schon mal gegessen hat, ist es sehr, sehr schwer, Karpfenmilch heraus zu erkennen."

Auf Twitter äußerten einige User Entsetzen über diese Herausforderung. "Hmmm, wofür muss man sich schämen? Dass man Fischwichse nicht am Geschmack erkennt oder dass man Fischwichse am Geschmack erkennt?", schrieb einer. Ein anderer vermutete dahinter einen gezielten Plan. "Karpfenmilch klingt gesund und drollig. Karpfensperma aber doch eklig. Und schmecken tut es scheinbar einfach nach fettigem Batzen. Also reiner Marketing-Scheiß."

TVNOW / EndemolShine Tim Mälzer in Graz 2019

TVNOW / Daniel Schoenen Tim Mälzer und Tanja Grandits kochen

Getty Images Tim Mälzer bei dem Fototermin von der RTLplus-Show "Essen & Trinken"

