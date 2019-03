Wie schlimm steht es um Luke Perry (52) wirklich? Der Schauspieler versetzte seine Fans am Mittwoch in Schockstarre, nachdem bekannt geworden war, dass er per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Riverdale-Star hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Nach den erschreckenden News berichteten einige US-Medien, dass der 52-Jährige nach dem Vorfall in ein künstliches Koma versetzt worden sei. Sein Sprecher gibt nun aber Entwarnung!

Der Vertreter des Beverly Hills, 90210-Darstellers macht im Gespräch mit der britischen Zeitung Mirror deutlich: "Er befindet sich nicht in einem Koma!" Seit seinem Zusammenbruch am Mittwoch sei Lukes Zustand unverändert geblieben. Aktuell liege der einstige Mädchenschwarm sediert im Krankenhaus und werde dort von Ärzten betreut und überwacht.

Unterstützung bekommt Luke aktuell von seinen guten Schauspiel-Freunden. Seine einstige Serien-Partnerin Shannen Doherty (47) ließ dem Patienten auf Instagram liebevolle Genesungswünsche zukommen: "Mein Freund. Ich halte dich ganz fest und gebe dir Kraft. Du schaffst das." Auch "Riverdale"-Kollegin Lili Reinhart (22) meldete sich bewegt im Netz zu Wort: "Ich denke an dich, Luke. Und ich bete für deine rasche Genesung."

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und Luke Perry

