Sie gibt ihre Beziehung nicht so einfach auf! Nicht nur Khloe Kardashian (34) macht seit dem Betrugsskandal um ihren Ex-Freund Tristan Thompson (27) und Jordyn Woods (21) eine schwere Zeit durch. Ihre Halbschwester Kylie Jenner (21) zweifelt nach dem Fehltritt ihrer einstigen BFF Jordyn sogar an ihrer eigenen Beziehung zu Travis Scott (26). Nachdem Kylie das Handy ihres Freundes kontrolliert habe, sei sie davon überzeugt, von ihm betrogen worden zu sein. Trotzdem liebe sie den Vater ihrer Tochter nach wie vor!

Das will jedenfalls Hollywood Life exklusiv aus zuverlässiger Quelle erfahren haben: Die News um Travis hätten die Welt der Jenner-Schwester derart erschüttert, dass sie sich in einer regelrechten Achterbahn der Gefühle befinde. "Kylie ist verletzt und verwirrt", ergänzte der Insider – sie wisse aber, wie es ist, Gegenstand haarsträubender Gerüchte zu sein und könne Travis deshalb nicht einfach aufgeben. Im Moment "lässt sie alles sacken", so die Quelle.

Travis ließ die Vorwürfe wiederum nicht auf sich sitzen und dementierte die Anschuldigungen bereits mehrfach. Eine weitere Person soll dem Online-Magazin berichtet haben, dass der Rapper "sehr wütend" sei und sich frage, "wer ihn so hintergeht und seine Familie auseinanderreißen will". Eins stehe Travis' eigener Aussage zufolge allerdings fest: "Er würde dem Mädchen, das er liebt, niemals wehtun."

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammys 2019

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de