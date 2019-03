Für Melina ist der Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg zerplatzt! In der vergangenen Castingshow-Folge konnte sie Heidi Klum (45) nicht von ihrem Talent überzeugen. Vor allem beim Shooting musste die Duisburgerin nicht nur von der Modelmama, sondern auch von Fotograf Christian Anwander heftige Kritik einstecken. Als Konsequenz flog die Studentin beim anschließenden Entscheidungs-Walk aus dem TV-Wettbewerb. Im Promiflash-Interview verrät die brünette Beauty nun, ob sie ihren Exit nachvollziehen kann!

Gegenüber Promiflash gibt Melina ganz offen zu, dass sie bereits mit ihrem Rauswurf gerechnet hatte. "Ich habe selber gemerkt, dass ich die Woche keine gute Leistung gebracht habe. Ich habe gehofft, mit meinem Walk noch einmal zu überzeugen oder zumindest eine Wildcard zu bekommen", erklärte das Nachwuchs-Model seine Sicht der Dinge. Obwohl Heidis Entschluss somit nicht unerwartet für die Abiturientin kam, sei sie im Nachhinein doch bitter enttäuscht gewesen. Demnach habe sie sich vor allem auf das bevorstehende Umstyling gefreut.

Trotz Heidis kritischen Worten hält Melina jedoch an ihrem Berufswunsch fest: "Ich werde GNTM als Sprungbrett für meine Modelkarriere nutzen. Ich liebe es nach wie vor, vor der Kamera zu stehen – das habe ich auch noch einmal bei GNTM gemerkt." Möglicherweise gibt es auch im Fernsehen ein Wiedersehen mit der 18-Jährigen. In nicht allzu ferner Zukunft strebe sie eine Ausbildung als Journalistin an und wer weiß – vielleicht führt der Weg dorthin Melina in ein weiteres TV-Format.

Instagram / melinalxcht Melina, Model

Instagram / melinalxcht Melina, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / melinalxcht Melina

