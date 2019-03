Für Kourtney Kardashian (39) geht es in Sachen Liebe offenbar endlich wieder bergauf! Nach der endgültigen Trennung von ihrem Langzeitfreund Scott Disick (35) hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit bereits einige lockere Beziehungen: Ihr letztes Techtelmechtel mit Toyboy Luka Sabbat hielt aber nicht lange und auch die Liebschaft mit dem Mystery-Mann scheint nun wieder vergessen: Dafür soll die dreifache Mutter nun mit Travis Barker (43) turteln!

Laut eines Insiders von Radar Online würden sich die langjährigen Freunde seit Kourtneys letztem Liebes-Aus näher und näher kommen – und zwar "bis zu dem Punkt, an dem er mittlerweile heimlich bei ihr übernachtet". Kein Wunder also, dass der Musiker in letzter Zeit nahezu jeden Netz-Post von Kourtneys gelikt hat! Diese Kette von Ereignissen habe die Geschäftsfrau allerdings nicht kommen sehen. "Ihre Freundschaft entwickelt sich definitiv zu einer Romanze, was sie überrascht hat. Sie ist dabei, sich in ihn zu verlieben", will der Kontakt wissen.

Dabei soll der Drummer der Band Blink-182 schon immer Interesse an dem Reality-Star gehabt haben. Während Kourtney zuvor allerdings ihren Toyboy-Fantasien nachgegangen war, habe Travis geduldig auf sie gewartet. Nun sei seine Angebetete aber endlich bereit, sich wieder auf etwas Ernstes einzulassen.

Ethan Miller/Getty Images Schlagzeuger Travis Barker im Mai 2018 in Las Vegas

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

Getty Images Travis Barker, Musiker

