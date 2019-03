Shannen Doherty (47) hat mit dem Tod von Luke Perry (✝52) einen lieben Kollegen und jahrelangen Freund verloren. Der Schauspieler starb am Montag an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Seit er am vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, soll der zweifache Vater sein Bewusstsein nicht mehr zurückerlangt haben. Sein Gesundheitszustand war also schon seit Tagen äußerst kritisch – und Shannen wusste das anscheinend.

Der Hollywood-Star stand für die Kultserie Beverly Hills, 90210 Jahre lang mit Luke vor der Kamera. Als man Shannen bei einer Charity-Gala am vergangenen Sonntag – also wenige Stunden vor dem Tod des 52-Jährigen – auf dessen Zustand ansprach, rang sie mit Fassung. "Ich kann nicht darüber reden, weil ich wirklich anfangen müsste, zu weinen", erklärte sie im Interview mit Entertainment Tonight. Aber sie gab zu, dass sie nach seiner Einlieferung noch "Kontakt" zu ihm hatte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie wusste, wie schlecht es um den Riverdale-Darsteller stand.

Shannen äußerte sich bisher nicht zu Lukes Tod. Dafür meldeten sich andere Cast-Mitglieder von "Beverly Hills, 90210" im Netz zu Wort, um sich von dem Schauspieler zu verabschieden. Unter anderem posteten Ian Ziering (54), Christine Elise McCarthy und Ashley Tisdale (33), die im Jahr 2000 einen Gastauftritt in der Serie hatte, rührende Zeilen.

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

@ParisaMichelle / Splash News Shannen Doherty im Januar 2018

WENN/Fayes Vision Christine Elise McCarthy, Schauspielerin

