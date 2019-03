Die Fans müssen sich nur noch ein paar Tage gedulden – ab dem 15. März flimmert die beliebte Tanzshow Let's Dance wieder über die TV-Bildschirme! Wie jedes Jahr gibt es frischen Wind in der Sendung und nicht alle Profi-Tänzer aus der elften Staffel werden in der kommenden mitmischen. Vadim Garbuzov (31), Sergiu Luca (36) und Oana Nechiti (31) widmen sich jetzt anderen Projekten. Das stimmt ihre Kollegin Ekaterina Leonova (31), die 2019 erneut am Start sein wird, ziemlich traurig!

"Am liebsten wäre mir das, wenn wieder alle mit dabei sind, aber jedes Jahr kommen neue Gesichter dazu oder einige Gesichter gehen weg, dann ist es schade, jemanden zu verlieren", berichtet die Brünette im Promiflash-Interview und erklärt weiter: "Klar freut man sich, wenn dann einige zurückkommen, aber man kann einfach nicht immer das ganze Team beibehalten."

Ist Ekaterina vielleicht trotzdem ein bisschen erleichtert, weil mit Oana dieses Jahr eine starke Konkurrentin wegfällt? "Na ja, wenn ich bei 'Let’s Dance' bin, ist mein Ziel nicht, dass ich gegen meine Kollegen kämpfe um den Sieg, sondern eher, dass mein Promi so gut wie möglich tanzen lernt", stellt die 31-Jährige klar.

Matthias Nareyek/Getty Images Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2016

Anzeige

Michael Gottschalk/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de