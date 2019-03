Was denkt Evanthia Benetatou mittlerweile über Andrej Mangold (32)? Bei Der Bachelor kassierte die Flugbegleiterin einen heftigen Korb: In der finalen Entscheidung der TV-Show wurde die Düsseldorferin völlig unerwartet von dem Basketballer abserviert. Die 26-Jährige machte wenig später keinen Hehl daraus, dass sie die Abfuhr ganz und gar nicht nachvollziehen kann. In einem Interview äußert sie jetzt einen pikanten Verdacht!

Um Andrejs Entschluss etwas besser zu verstehen, hat sich Eva ihre Dates mit dem Sportler noch einmal genauer angeschaut. Nach wie vor ist sie bitter enttäuscht vom Ausgang der Kuppelshow. "Wenn ich sehe, was er über mich und uns sagt, dann finde ich es einfach nur traurig, dass er nicht zu seinen Taten und Worten mir gegenüber stehen kann. Fragwürdig, dass er es bloß aufs Körperliche reduziert. Jeder hat in der Sendung sehen können, dass Gefühle beiderseits im Spiel waren", erläutert sie ihren Standpunkt im Gala-Interview. Die Single-Lady macht kein Geheimnis daraus, dass sie während ihres Dreamdates Sex mit dem Hannoveraner hatte.

Eva betrachtet die Bachelor-Zeit mittlerweile als wichtige Lebenserfahrung, die sie stärker gemacht habe. Inzwischen sei sie der Meinung, dass Andrej nicht immer ehrlich war. "Dennoch empfinde ich kein negatives Gefühl ihm gegenüber, sondern habe ein neues Kapitel begonnen", sagt die Fitness-Liebhaberin und blickt optimistisch in die Zukunft.

TVNOW Andrej und Eva im Bachelor-Finale

Anzeige

TVNOW Bachelor-Kandidatin Eva und Mama Monika

Anzeige

MG RTL D Andrej Mangold und Eva

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de