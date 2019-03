In nicht einmal zwei Monaten wird Prinz Harry (34) zum ersten Mal Vater! Bis dahin stehen bei dem Herzog von Sussex und seiner Gattin Meghan (37) noch einige öffentliche Auftritte an. Der werdende Vater besuchte nun – jedoch ohne seine hochschwangere Frau – das Queen Elizabeth Hospital in Birmingham und bewies dabei: In seiner baldigen Vaterrolle muss er erst noch hineinwachsen – beim Anblick eines schreienden Babys zuckte Harry mächtig zusammen!

Wie Daily Mail berichtete, plauderte der 34-Jährige im Krankenhaus mit den Eltern des fünfwöchigen Säuglings James Chalmers. Der Brite war total verzückt von dem Baby, zeigte sich zugleich jedoch auch überfordert: Vorsichtig streichelte er den Rücken des kleinen Jungen – als dieser jedoch einen Schrei ausstieß, zuckte der Prinz zusammen.

Als der Vater von James Harry mit den Worten "Jetzt, bist du an der Reihe" an seine baldige eigene Vaterrolle erinnerte, antwortete er mit einem unsicheren Grinsen – etwa weil er ein wenig Angst vor dem neuen Lebensabschnitt hat? Erfahrungen mit kleinen Kindern jeglichen Alters dürfte er mittlerweile eigentlich genug haben: Sein Bruder Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) haben mit George (5), Charlotte (3) und Louis bereits drei kleine Wirbelwinde.

