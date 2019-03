Nachdem Batman-Schauspieler Ben Affleck (46) im vergangenen Jahr viele Rückschläge verkraften musste, scheint sich der 46-Jährige endlich wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden. Erst vor wenigen Wochen wurde er aus der Entzugsklinik entlassen, in der er sich wegen seiner Alkoholsucht befand. Jetzt scheint es auch in der Liebe wieder bergauf zu gehen: Ben zeigt sich auf dem Red Carpet mit seiner Ex Lindsay Shookus (38)!

Lange Zeit wurde spekuliert, ob Ben und Lindsay nun noch eine Liebesbeziehung pflegen oder nicht. Seit ihrer Trennung im August letzten Jahres wurde das Ex-Paar immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet – und hatte damit die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Doch jetzt scheint es offiziell: Wie die britische Daily Mail berichtet, zeigten sich der Hollywoodstar und die Filmproduzentin gemeinsam zur Premiere von Bens Film "Triple Frontier" in New York City.

Auf dem roten Teppich legten die beiden einen atemberaubenden Auftritt hin. Nicht nur Ben sah in seinem schicken Anzug richtig heiß aus, auch Lindsay hatte sich ganz besonders in Schale geworfen: Passend zu ihrem sexy, schwarzen Kleid zeigte sie sich mit offener, blonder Mähne und unwiderstehlichen High Heels.

FayesVision/WENN.com Ben Affleck bei der "Justice League'"-Premiere

Splash News Ben Affleck und Lindsay Shookus in New York

Reuben/MEGA Ben Affleck in Los Angeles, Oktober 2018

