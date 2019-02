Was für eine Veränderung! Erst Ende letzten Jahres ließ sich Ben Affleck (46) zum dritten Mal in seinem Leben wegen seiner Alkoholsucht in eine Entzugsklinik einweisen. Auf der Rückbank seines Wagens hatte ihn seine Ex-Frau Jennifer Garner (46) völlig aufgelöst in die Klinik gebracht. Mittlerweile soll der 46-Jährige endlich auf dem Weg der Besserung sein. Auf aktuellen Aufnahmen sind bei ihm auch deutliche körperliche Veränderungen zu erkennen: Ben hat total abgenommen!

Wie Daily Mail berichtet, wurde der ehemalige Batman-Darsteller am Montag in Los Angeles gesichtet. Die Abstinenz ist dem Schauspieler auf neuen Bildern wirklich anzusehen: In Laufschuhen und Jogginghose bekleidet, ist deutlich zu sehen, dass er stark abgenommen hat. Das vom Alkohol aufgequollene Gesicht ist einer sehr schlanken Visage gewichen, die die Gesichtszüge des Beaus hervorhebt.

Zwar wurde zuletzt spekuliert, dass Ben und seine Ex Lindsay Shookus (38) ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollen, doch die war bei seinen letzten Sichtungen nirgends zu sehen. Der 46-Jährige pflegt jedoch noch ein gutes Verhältnis zu Jennifer Garner, mit der er 13 Jahre lang verheiratet war.

SIPA PRESS / ActionPress Ben Affleck bei der Premiere von "Justice League" in Los Angeles

Splash News Ben Affleck in Los Angeles, Februar 2019

Splash News Ben Affleck und Lindsay Shookus in New York

