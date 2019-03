Er hinterlässt ein Vermächtnis! Schauspieler Luke Perry (✝52) erlag am Montag im kalifornischen Burbank den Folgen eines Schlaganfalls, den er vergangenen Mittwoch erlitt. Lukes Familie wird große Anteilnahme zuteil – mittlerweile äußerten sich bereits einige Schauspiel-Kollegen und Weggefährten mit Beileidsbekundungen im Netz. Auch die Produktion seines letzten Serien-Erfolgs "Riverdale" wurde vorübergehend unterbrochen. Wir werfen einen Blick auf Lukes größte Rollen.

Seine Karriere begann Anfang der 90er Jahre in der Erfolgsserie Beverly Hills, 90210: In der Rolle des Teenie-Schwarms Dylan McKay wurde er zum Star. Trotz dass sein Serien-Charakter von vielen Zuschauern geliebt wurde, meinte Luke in einem Interview 2017 gegenüber US Weekly, dass er nicht wolle, dass seine Tochter jemanden wie Dylan date – stellte aber dennoch fest: "Er ist ein Mann mit Charakter, also könnte sie es auch schlechter treffen. Aber es wäre nicht meine erste Wahl." Von 2001 bis 2002 verkörperte er den religiösen Häftling Reverend Jeremiah Cloutier in der HBO-Krimiserie "Oz". Die wiederkehrende Rolle führte Luke durch zehn Episoden des Formats.

2016 zeigte sich der Zweifach-Vater in der Hit-Serie "Riverdale" von seiner gefühlvollen Seite. In der Rolle des liebenden Vaters Fred Andrews avancierte er zu einem der Zuschauer-Lieblinge im Teenager-Drama auf Netflix. Ein letztes Mal wird Luke im neuen Streifen von Star-Regisseur Quentin Tarantino (55) zu sehen sein, der noch dieses Jahr in die Kinos kommen wird. In "Once Upon a Time in Hollywood" spielt er an der Seite von Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio (44) und Brad Pitt (55).

Everett Collection, Inc. / ActionPress Shannen Doherty und Luke Perry in "Beverly Hills, 90210"

WENN Luke Perry auf der "Fan Expo Canada 2013"

Getty Images Luke Perry mit dem Riverdale-Cast 2018

