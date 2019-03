Dieser Schicksalsschlag versetzte Hollywood in große Trauer! Der Tod von Schauspieler Luke Perry (✝52) kam überraschend – der 52-Jährige starb am Montagmorgen an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Nach der Einlieferung in ein Krankenhaus am vergangenen Mittwoch hätte sich sein Zustand stetig verschlechtert. Jetzt hat sich Schauspielkollegin und Riverdale-Co-Star Lili Reinhart (22) via Social Media zum Tod des Künstlers geäußert!

Auf ihrer Instagram-Seite schrieb die 22-Jährige: "Ich kann kaum Worte finden. Ich bin am Boden zerstört. Wir alle sind es." Über ihren Twitter-Account äußerte sich die Blondine ausführlicher. Es sei schwer zu begreifen, dass er nicht mehr da sein wird, um lange Umarmungen zu geben sowie seine Weisheiten und Freundlichkeit mit seiner Umgebung zu teilen. "Ich denke an seine Familie. Seine Kinder. Ich bete, dass sie sich erholen und Frieden trotz des verheerenden Verlusts finden", schrieb Lili.

Auch "Riverdale"-Kollegin Asha Bromfield, die in der Serie Melody Valentine verkörpert, äußerte sich zum Tod des Film-Stars: "Ich bin heute Morgen weinend aufgewacht. Luke Perry war der freundlichste, herzlichste, liebevollste Mensch. Ich liebe dich so sehr." Neben Asha twitterte außerdem Molly Ringwald. "Mein Herz ist gebrochen. Ich werde dich so vermissen, Luke Perry. Ich sende all meine Liebe an deine Familie", so die 51-Jährige

Getty Images Lili Reinhart bei den Golden Globe Awards 2019

Getty Images Lili Reinhart in New York City 2018

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

