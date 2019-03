Ist sie ihrer Nerd-Rolle ähnlicher als gedacht? Seit zehn Jahren spielt Ariel Winter (21) bereits in der US-amerikanischen Hit-Serie Modern Family mit. Ihre Rolle der mittleren Tochter Alex Dunphy hat die Schauspielerin auf der Karriereleiter weit nach oben katapultiert. Trotz großem Erfolg beim Publikum soll die Sendung aber bald ein Ende finden. Vor dem Aus hat Ariel jetzt verraten, wie viel sie mit ihrem besserwisserischen Fernsehcharakter gemeinsam hat.

Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit ihrer “Modern Family”-Rolle Alex verriet Ariel dem Magazin Bello Mag: “Sie sind beide ziemlich sarkastisch und glauben an die Wichtigkeit von Bildung. Es gibt nicht unglaublich viele Unterschiede. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich nicht so viel Flanell trage”, enthüllte die Kalifornierin. Stattdessen bevorzuge die 21-Jährige gern alles, was komfortabel ist und möglicherweise zusammenpasst.

“Einige meiner Key Pieces sind hochhackige Stiefel und Leggings, denn ich mag es gern gemütlich”, erklärte sie weiter. Überrascht euch Ariels Antwort? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Ariel Winter

Anzeige

ENT/SplashNews.com Ariel Winter in Los Angeles

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Schauspielerin Ariel Winter, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de