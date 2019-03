Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (37) sind wieder vereint! Am Dienstag gab Queen Elisabeth II. im Buckingham Palast einen Empfang zu Ehren von Prinz Charles (70), der sein 50. Jubiläum als Prinz von Wales feierte. Selbstverständlich erschienen alle Mitglieder der britischen Königsfamilie zu dieser Veranstaltung – so auch Prinz Harry (34), Prinz William (36) und die beiden Herzoginnen, die schon seit Weihnachten nicht mehr zusammen gesehen worden waren. Jetzt glänzten Meghan und Kate aber wieder Seite an Seite – mit zwei völlig unterschiedlichen Looks!

Wie Daily Mail berichtete, trug Meghan ein mit floralen Mustern in Silber und Gold verziertes Kleid sowie einen weißen Mantel von Amanda Wakeley. Sie komplettierte ihr Outfit mit einer Clutch in Rosa und farblich passenden Wildleder-Stilettos. Kate dagegen ging mit einem vergleichsweise dezenten Outfit auf Nummer sicher. Das mintfarbene Blusenkleid mit gerafften Ärmeln und dekorativer Knopfleiste kombinierte sie mit weißen Pumps und einer silbernen Clutch.

Die Herzoginnen von Sussex und Cambridge machten in ihren stilvoll-eleganten Looks wie immer eine gute Figur. Dennoch stand bei dieser Veranstaltung eindeutig die Queen im modischen Mittelpunkt: Mit ihrem violetten Blazer und dem gepunkteten Rock brachte sie gekonnt Farbe in den weißen Salon des Buckingham Palace!

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin im Buckingham Palace, 2019

Getty Images Herzogin Kate bei einem Termin im Buckingham Palace, 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles, 2019 in London

