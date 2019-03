Hoffnung im Unglück! Selma Blairs (46) Sohn Arthur Saint Bleick (7) ist gerade einmal sieben Jahre alt. Doch dass seine Mutter sich verändert hat, bekam und bekommt er sehr wohl mit, wie sie berichtet. Die Schauspielerin hat Multiple Sklerose, sie erhielt die Diagnose im August 2018. In einem Interview erzählte die 46-Jährige nun, wie dramatisch das Gespräch verlief, in dem sie Arthur ihre Krankheit gestand – denn ihr Sohnemann hatte danach total Angst um ihr Leben!

"Nach dem MRT sagte ich: ‘Ich hab etwas, das Multiple Sklerose heißt’ und er fing fast an zu weinen und sagte ‘Wird es dich umbringen?’", erinnerte sich Selma in der US-Sendung Good Morning America. Es war ihr erstes Interview seit ihrer Diagnose. "‘Nein, ich meine, wir wissen nie, woran wir sterben, Arthur. Aber es ist nicht der Arzt, der mir sagt, ich sterbe’", hatte sie ihrem Sohn geantwortet. Darauf hätte der Siebenjährige nur ein "Oh. Okay!" entgegnet.

Sie wolle ihn in Sicherheit wissen, und dass er sich nicht für sie verantwortlich fühle, erklärte Selma außerdem. Arthur hätte seine Mutter immerhin bereits hinfallen sehen, dabei aber immer gelacht und sie sogar imitiert.

BG015/Bauergriffin.com / MEGA Selma Blair, Schauspielerin

Instagram / selmablair Arthur Saint Bleick, Sohn von Schauspielerin Selma Blair

Instagram / selmablair Arthur und Mutter Selma Blair, Dezember 2018

