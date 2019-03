Was für ein Liebesbeweis von Travis Scott (26)! Nachdem Kylie Jenner (21) vor Kurzem verdächtige Instagram-Nachrichten auf dem Handy ihres Freundes gefunden hatte, legt sich der US-Rapper jetzt mächtig ins Zeug, um dem Realitystar seine Loyalität zu demonstrieren. Letzte Woche hatte er schon für ordentlich Kreisch-Alarm bei seinen Fans gesorgt, als er Kylie ein Liebesgeständnis auf der Bühne machte – jetzt ging er aber noch einen Schritt weiter!

Travis löschte aus Liebe zu Kylie nun sogar für wenige Stunden seinen Instagram-Account. Auch wenn die Instagram-Messages angeblich nur unschuldige Flirts darstellten, wollte der Musiker laut TMZ auf diese Weise seiner Freundin beweisen: Sie ist die einzige Frau für ihn – natürlich abgesehen von dem gemeinsamen Töchterchen Stormi Webster (1). Mit seiner Strategie schien er den Nerv des Keeping up with the Kardashians-Stars getroffen zu haben: Nachdem er seinen Kanal wenig später wieder online stellte, zählt die Mutter seines Kindes sogar wieder zu seinen Followern.

Um die Beziehung von Kylies Schwester Khloe (34) ist es dagegen schlechter bestellt. Nach dem Fremdgehskandal zwischen Khloes On-Off-Freund Tristan Thompson (27) und Kylies bester Freundin Jordyn Woods (21) scheint der NBA-Profi dieses Mal keine weitere Chance von der Jeansdesignerin zu bekommen.

Getty Images Travis Scott, Musiker

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Splash News ; Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson

