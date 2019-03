Sucht Dieter Bohlen (65) etwa bald nicht mehr nur den nächsten deutschen Superstar, sondern auch eine neue Wohnung? Der gebürtige Ostfriese zog in seiner Kindheit nach Oldenburg; heute lebt der Musiker, Produzent und Songwriter nahe Hamburg. Dort hat er es sich mit seiner Familie in der Ortschaft Tötensen gemütlich gemacht. Doch nun scheint Dieter mit dem Gedanken zu spielen, noch einmal umzuziehen.

"Wir überlegen uns manchmal, ob wir uns verändern. Wir sind schon mal die Elbchaussee rauf und runter gefahren", verriet Dieter Bild. Die Elbchaussee ist eine elegante Straße in Hamburg, in der sich viele alte Herrenhäuser und Villen befinden – sie gilt als besonders feine Adresse in der Hansestadt. Bisher konnte sie Dieter jedoch nicht überzeugen: "Aber letztendlich sagen wir immer: Da draußen haben wir unsere Ruhe, wir brauchen nicht nach einem Parkplatz suchen." Besonders gefällt dem 65-Jährigen, dass in Tötensen so bodenständig zugeht und seine Kinder die Dorfschule besuchen können: "Es ist nicht so schickimicki. Wir überlegen trotzdem immer, ob es eine Alternative zu Tötensen gibt."

In die Schweiz auszuwandern, wo er weniger Steuern zahlen müsste, ist für den Prominenten trotzdem keine Option: "Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, in Hamburg zu sein, ist mir viel wichtiger als, dass ich 50 Prozent Steuern zahlen muss."

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2018

Getty Images Dieter Bohlen im April 2018

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

