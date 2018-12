So viel ist Dieter Bohlen (64) manchen Fans wert! Der Poptitan kann sich vor Liebesbekundungen von begeisterten Anhängern wohl schon seit Jahren kaum noch retten. Auch auf seinem neuen Instagram-Account tummelten sich in kürzester Zeit bereits über 800.000 Follower. Einem Dieter-Begeisterten reichte die bloße Bewunderung aus der Ferne aber wohl nicht mehr aus: Ein Fan bezahlte 400 Euro für Dieters Luft!

Diese skurrile Geschichte erzählte der Chefjuror nun selbst in der vorletzten Folge der diesjährigen Staffel von Das Supertalent. Offenbar stand vor Kurzem ein Fremder plötzlich vor Dieters Grundstück in Tötensen und hielt eine leere Tüte in die Luft. Wenig später habe der 64-Jährige dieses ungewöhnliche Souvenir dann bei eBay gefunden. "Viel lustiger ist, dass ihm jemand 400 Euro dafür bezahlt hat. Dann hat er es noch mal gemacht und dann hat's keiner mehr gekauft", verriet er in der Show.

Für alle Dieter-Verrückten, die jetzt glauben, sie hätten ihre Chance auf echte Poptitanen-Luft verpasst, gibt es gute Neuigkeiten. Dieter hat alle Zuschauer eingeladen, mal in Tötensen vorbeizuschauen und den echten Dieter-Bohlen-Duft zu schnuppern – und zwar ganz umsonst!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Anzeige

Getty Images Pop-Titan Dieter Bohlen bei DSDS, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de