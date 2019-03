Am Montag verstarb Schauspieler Luke Perry (✝52) an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Familie bekam in den vergangenen Tagen immer wieder von Kollegen und Weggefährten des Künstlers Mut zugesprochen. Gestern äußerte sich dann erstmals Tochter Sophie zum Verlust ihres Vaters – und bedankte sich für all die Liebe und Unterstützung. Wie mehrere Medien nun berichten, sollen die 18-Jährige und ihr Bruder Jack das gesamte Vermögen des Beverly Hills, 90210-Darstellers erben!

Wie Radar Online neben anderen Medien berichtete, sei in Lukes Testament festgehalten worden, dass seinen beiden Kindern alle Vermögenswerte überlassen werden sollen. Ein enger Vertrauter des Schauspielers verriet: "Luke war wirklich stolz auf seinen Sohn und seine Tochter." Sophie war in Afrika, als ihr Vater in der vergangenen Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Umgehend habe sie ihren Aufenthalt abgebrochen, um bei ihrer Familie zu sein und sich am Sterbebett von ihrem Papa zu verabschieden.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Sophie mit: "Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation sagen oder tun soll. Ich bin einfach dankbar, im Stillen." Mittlerweile hat die Familie durch Lukes Agenten Arnold Robinson um Privatsphäre gebeten.

