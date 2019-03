Jeder geht wohl mit Trauer anders um. Schauspieler Luke Perry (✝52) verstarb am Montag in einem Krankenhaus an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Der Verlust des Riverdale-Darstellers sitzt tief. Viele ehemalige Kollegen und Promis meldeten sich bereits zu Wort, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sich von einem großartigen Menschen zu verabschieden. Einem Bekannten aus dem Show-Buisness scheinen aber die Worte zu fehlen: Beverly Hills, 90210-Kollege Jason Priestley (49) äußert sich mit einer seltsamen Reaktion.

Jasons Reaktion bezieht sich auf einen Twitter-Post, in dem der kanadische Radioproduzent Roz Weston über ein Interview mit dem Duo um Luke und Jason schwärmt: "Das war ein Teenie-Traum, der wahr geworden ist. Jason Priestley und Luke Perry gehören zu Hollywoods tollsten Duos. Luke wird immer der coolste, netteste und charmanteste Typ sein, den ich je getroffen habe." Jason repostete diese Aussage und kommentierte sie lediglich mit den Worten "Danke dafür, Roz...". Steht der Schauspieler noch unter Schock? Gut möglich, schließlich standen die beiden Männer zehn Jahre zusammen für "Beverly Hills, 90210" vor der Kamera.

Weitaus ausführlicher verabschiedete sich Schauspiel-Kollege Ian Ziering (54): "Liebster Luke, ich werde mich für immer an den geliebten Erinnerungen erwärmen, die wir über die vergangenen dreißig Jahre geteilt haben."

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Ian Ziering, Luke Perry und Jason Priestley bei "Beverly Hills, 90210"

Anzeige

Instagram / ianziering Luke Perry und Ian Ziering

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de