Diesen ekligen Wettstreit entschied Brad Pitt für sich!

Miefige Angelegenheit für Brad Pitt (60). Der Schauspieler ist mit seinen unzähligen Darstellungen in preisgekrönten Streifen wie "Once Upon a Time... in Hollywood" nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Immer wieder verzaubert der Filmstar mit seiner schauspielerischen Leistung seine Fans. Zudem ist er noch ein echter Frauenschwarm. Doch ob die Damenwelt immer noch auf den Schönling fliegen würde, wenn sie von dieser Wette wüsste? Denn Brad und sein einstiger Mitbewohner führten einen Stinkwettstreit!

Vor wenigen Tagen plauderte Jason Priestley (54) in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" aus dem Nähkästchen. Der Beverly Hills, 90210 -Star und Brad lebten in den 90er-Jahren zusammen in einer WG in Los Angeles. "Wir haben da früher so ein Spiel gespielt, wer es am längsten aushält, nicht zu duschen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es auch ziemlich ekelhaft", verriet der Schauspieler. Auf die Frage, wer den Wettstreit für sich entschied, kam es von dem 54-Jährigen wie aus der Pistole geschossen: "Brad, immer Brad!"

Jason glaubt, dass der Hollywood-Star diese Spiele, angesichts seiner Berühmtheit und seiner zahlreichen Liebesbeziehungen, inzwischen längst hinter sich ließ. Seit einem Jahr ist der Casanova nun mit Ines De Ramon zusammen. In ihr fand der 60-Jährige anscheinend seine perfekte Partnerin.

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

ActionPress Jason Priestley, 2022

MEGA Ines De Ramon, März 2023

