Luke Perry (✝52) verstarb am vergangenen Montag an den Folgen eines Schlaganfalls. In den frühen 90er Jahren wurde der Schauspieler mit der Serie Beverly Hills, 90210 bekannt. Auch bis kurz vor seinem Tod stand Luke noch vor der Kamera: zuletzt seit 2017 für die Erfolgs-Serie Riverdale. Im Sommer wird der Künstler dann ein letztes Mal auf der Kinoleinwand zu sehen sein: In Quentin Tarantinos (55) neuem Streifen "Once Upon A Time in Hollywood" spielt Luke seine letzte Rolle an der Seite großer Hollywood-Stars!

Der hochkarätig besetzte Film handelt von den blutigen Morden um den verurteilten Mörder Charles Manson in den späten 60er Jahren. Neben Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44), die ebenfalls im Film vertreten sein werden, wird Luke die Rolle des Scott Lancer verkörpern, berichtet EW. Leo äußerte sich zuletzt auf Twitter zum Tod seines Weggefährten. "Luke war ein herzensguter und unglaublich talentierter Künstler. Es war mir eine Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen", huldigte ihn der 44-Jährige. All seine Gedanken wären nun bei seinen Hinterbliebenen.

Auch Hollywood-Legende Burt Reynolds (✝82) war von Kult-Regisseur Tarantino für eine Rolle in seinem neuen Streifen vorgesehen. Aber der "Heat"-Darsteller erlag noch vor Beginn der Dreharbeiten den Folgen eines Herzinfarkts.

Getty Images Quentin Tarantino und Leonardo DiCaprio 2018

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei einer Preisverleihung im November 2018

Anzeige

Getty Images Luke Perry, 2016 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de