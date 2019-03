Luke Perrys (✝52) Familie musste eine schwere Entscheidung treffen! Am vergangenen Montag machte die Schocknachricht die Runde, dass der Beverly Hills, 90210-Star an den Folgen eines Schlaganfalles verstorben ist. Hieß es in einem Statement der Familie erst, dass keine weiteren Details zu seinem Ableben an die Öffentlichkeit gegeben werden, sind nun doch neue Einzelheiten über Perrys Tod durchgesickert: Die Familie ließ am Montag offenbar die lebenserhaltenden Maßnahmen selbst einstellen.

Die traurige Neuigkeit offenbarte ein Insider gegenüber US Weekly: Nachdem Luke nach seinem schweren Schlaganfall sediert und an Geräte angeschlossen worden sei, hätten die Ärzte feststellen müssen, dass er sich nicht mehr von dem Hirnschlag erholen werde. "Lukes Liebsten hatten noch gehofft, dass sie ihn nach 48 Stunden wieder aufwecken würden, aber er hat sich nie erholt." Die Familie habe dann gemeinsam entschieden, die lebenserhaltenden Maschinen auszustellen. "Es war niederschmetternd für sie", fügte die Quelle noch hinzu.

Bereits wenige Stunden nach Lukes Tod war öffentlich geworden, dass der Schauspieler nach dem Schlaganfall nie mehr das Bewusstsein erlangte. Seine Tochter Sophie Perry (18) fasste erst am Dienstag ihre aktuelle Gefühlslage auf Instagram in Worte: "Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation sagen oder tun soll. Man weiß aber nicht, wie man mit so etwas umgehen soll – besonders, wenn alles mit der Öffentlichkeit geteilt wird."

wenn.com Luke Perry

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie

Getty Images Luke Perry in San Diego 2018



