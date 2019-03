Am 13. Dezember wird Taylor Swift 30 Jahre alt! Die Sängerin kann bereits auf eine einzigartige Karriere zurückblicken und ist ohne Frage aktuell eine der größten Popstars. Auf der "Forbes"-Liste der am besten bezahlten Musikerinnen 2018 landete sie mit 80 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz – nur Katy Perry (34) verdiente mehr. Außerdem führte sie die Billboard-Jahrescharts mit ihrem Album "Reputation" an und stieß mit der dazu gehörigen, umsatzstärksten Stadiontour aller Zeiten die Rolling Stones vom Thron. Trotz dieser ereignisreichen und zugleich stressigen Jahre gesteht die Sängerin, dass sie sich wesentlich jünger fühle, als sie sei!

Unter ihrem neuesten Instagram-Post schrieb die "Shake it off"-Interpretin: "Auf meiner Geburtsurkunde steht, dass ich dieses Jahr 30 Jahre alt werde. Das ist so komisch, denn ein Teil von mir fühlt sich immer noch wie 18. Ein anderer Teil wie 283", scherzt die US-Amerikanerin. Grund zur Panik stellt der runde Geburtstag für die Blondine also offenbar nicht dar. TayTay fügt ihrer Bildunterschrift nämlich auch hinzu, dass sie von Leuten schon oft gehört habe, dass die 30er den größten Spaß bedeuten und sie ihre Fans darüber auf dem Laufenden halten werde.

Vielleicht klappt es in den kommenden Jahren dann auch mit einer Hochzeit. Im letzten Monat zeigte sich Taylor (29) schwer verliebt mit ihrem Schauspieler-Freund Joe Alwyn (28) bei den BAFTA Awards. Bereits Anfang 2017 wurde über eine angebliche Romanze zwischen den beiden spekuliert. Gemeinsame Fotos der Turteltauben haben allerdings Seltenheitswert.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Splash News Taylor Swift und Joe Alwyn bei der Tiffany BAFTA Aftershow-Party

